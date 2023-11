Ancora gravi le tre donne ferite dall’esplosione 

Sono sempre gravi, ma stabili le condizioni delle tre donne investite dall’esplosione di un’abitazione a Siniscola. Sisinnia Sergenti, proprietaria della casa dove si è verificato il terribile incidente, sua nuora Loretta Murgia e Luisella Testoni, che in quel momento faceva le pulizie, a causa delle gravi ustioni riportate dallo scoppio del gas che aveva intasato l’aria all’interno dello stabile, sono ricoverate nel centro ustionati di Sassari.

A soccorrerle i vigili del fuoco di Siniscola giunti insieme al 118 e ai carabinieri. Il pauroso episodio che poteva sfociare in tragedia, si è verificato subito dopo le 9 di lunedì nel piano intermedio di una palazzina su tre livelli di via Cadorna, in un rione vicino al Ponte di Ferro, alla periferia sud di Siniscola, sopra una nota autocarrozzeria. In base alle verifiche effettuate dai vigili del fuoco di Nuoro, a causare lo scoppio è stata la perdita di gas da una delle tubazioni che alimentavano la cucina da un serbatoio esterno. Lunedì Luisella Testoni sentendo l’odore del Gpl nell’aria si era precipitata da Loretta Murgia che vive al piano superiore della suocera, per avvertirla del pericolo. Entrata nella casa le tre donne sono state investite dalla potente deflagrazione.

