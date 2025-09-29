Ancora grave la donna ferita nel cantiere 

È ancora ricoverata in gravi condizioni la 61enne trovata con evidenti ferite nel cortile di una palazzina in via Sardegna. L’area, in cui è aperto un cantiere per la ristrutturazione di alcuni appartamenti, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri e sono in corso accertamenti per chiarire l’accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona anche sembra ormai certo che si sia trattato di un incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la donna (che da tempo soffre di varie patologie) domenica notte si sarebbe allontanata dalla sua casa e sarebbe finita proprio nell’area in cui è presente il cantiere. Non è chiaro se abbia scavalcato la recinzione, di fatto è finita dentro il cortile e là è stata trovata domenica mattina con evidente ferite.

La 61enne è stata subito soccorsa, è stata prima accompagnata al San Martino e poi trasferita al Brotzu dove è stata sottoposta anche a un intervento chirurgico. Al momento è stabile, è costantemente monitorata dai medici.

I carabinieri intanto continuano gli accertamenti, ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo per raccogliere qualsiasi elemento possa essere utile a fare totale chiarezza. ( v.p. )

