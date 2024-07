Ancora furti di fiori dalle lapidi del cimitero, fioccano le denunce 

Ancora furti nel cimitero di via Roma, a Selargius. C’è chi parla di qualche fiore, chi di vasi interi spariti il giorno dopo averli portati nella tomba del proprio caro estinto. Un fenomeno che si ripresenta ciclicamente, in particolare - a detta di molti cittadini - durante l’estate.

«Gli operatori che lavorano nel camposanto sono sempre vigili e attenti, nonostante tutto c’è chi riesce a rubare intere composizioni floreali senza farsi notare», racconta Luisa Cinus. «Io personalmente, dopo diversi episodi di furti dal loculo dove è sepolta mia zia, ho cercato anche in altre tombe per capire dove venissero spostati, ma non sono mai riuscita a trovare nessuna traccia». Luciano Salis racconta un episodio simile: «Alcuni giorni fa io e mia moglie abbiamo portato dei fiori nella tomba di un parente, due gironi dopo neanche l’ombra». E c’è chi pubblica la lapide del padre sui social per denunciare l’ennesimo furto: «Mio padre è morto di Covid nel 2020, non ci è stato permesso di vederlo, tantomeno di salutarlo e potergli fare un funerale», scrive una ragazza. I fiori freschi posizionati nel vaso della tomba sono spariti. «Chiunque lo abbia fatto si vergogni», commenta la ragazza.

