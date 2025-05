Ancora furti, caccia ai ladri di panchine 

La banda dei ladri di panchine colpisce ancora a Sestu. Questa volta ne sono sparite altre due, una in piazza Baden Powell, e una in piazza della Libertà. A segnalare il furto i cittadini, che di buon mattino si sono svegliati trovando le piazze senza le panchine, mentre la sera prima esse c’erano ancora.

L’Arsenio Lupin delle panchine pare insomma aver scelto Sestu come territorio preferito. E il conto sale a cinque sparite in varie piazze. La più colpita è piazza Baden Powell, ormai privata completamente delle sedute, eccetto per quella inclusiva, con lo spazio per la carrozzina. Poco tempo prima qui i vandali avevano anche deturpato gli attrezzi ginnici con scritte. Per quanto riguarda il movente, più che la necessità di decorare un giardino, si tratta di recuperare materiale ferroso, da vendere a commercianti senza scrupoli. Nella zona di Santa Rosa invece da poco erano stati rubati cavi e contatori della rete idrica, togliendo l’acqua per diversi giorni.

