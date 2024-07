Ancora fuoco a Is Arenas vicino al parco 

Momenti di paura ieri sera a Is Arenas per un violento incendio che ha aggredito cespugli, alberi e soprattutto sterpaglie avvicinandosi anche ad alcune abitazioni e a Molentargius. Il fuoco ha danneggiato anche un canneto. Grande la mobilitazione col dirottamente nella zona dei Forestali e di squadre dei volontari del Masise, del Vab, del Paff e del Nos. È intervenuto anche un elicottero della Protezione civile decollato dalla base di Pula.

L’operazione di spegnimento delle fiamme è andato avanti per ore a causa del maestrale e dalla natura del terreno, ricoperta soprattutto di vegetazione secca. Spente le fiamme, il sito è stato messo in sicurezza: la Forestale sta ora cercando di risalire alle cause del rogo. Non si esclude il dolo o l’autocombustione partita dai tanti cumuli di rifiuti abbandonati nella zona.

