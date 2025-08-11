VaiOnline
Napoli.
12 agosto 2025 alle 00:55

Ancora fiamme sul Vesuvio, tre fronti aperti 

Napoli . Un’altra notte di paura a causa del disastroso incendio che da giorni devasta il Vesuvio. Un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato fra i comuni di Torre del Greco e Trecase, dove oltretutto ha sede un’azienda pirotecnica il cui materiale è stato trasferito in via precauzionale. Grazie al lavoro da terra il perimetro è stato isolato, ma al quarto giorno di fiamme, l’emergenza sembra ancora lontana dalla conclusione. Il prefetto di Napoli ha tenuto una riunione operativa in uno dei comuni più coinvolti dai roghi, Terzigno. In attività al momento ci sono 350 unità, compresi i volontari: rinforzi sono giunti da tutta Italia, sia per la protezione civile che per i vigili del fuoco. Lo sforzo per domare le fiamme resta ingente. Duemila, finora, i lanci da parte di elicotteri e Canadair, con oltre 8 milioni di litri di estinguente. Dal Friuli Venezia Giulia sono arrivate quattro squadre, altre tre squadre dal Veneto. La task force investigativa speciale dei carabinieri sta raccogliendo elementi sulle cause degli incendi, nell’ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Nola. L’ipotesi è quella del dolo o del comportamento irresponsabile. Intanto, ci sono invece le riprese video a inchiodare un piromane che, nell’Avellinese, ha appiccato un rogo a Montemiletto. L'uomo è stato arrestato.

