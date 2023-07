Ancora emergenza per le mini discariche 

Rifiuti di ogni genere gettati a pochi passi dalle abitazioni in via Oliena. Ma anche sacchetti trasparenti con plastica e vetro lasciati a ridosso dell’ingresso di via Giofra del palazzo comunale. E ancora bustoni neri abbandonati in via dell’Acqua. Sono le piccole discariche a cielo aperto ricomparse nel centro urbano, proprio mentre sul sito del Comune viene pubblicato il calendario della raccolta differenziata per agosto. Da una parte c’è chi chiede maggiori controlli, dall’altra chi invoca il buon senso dei cittadini.

