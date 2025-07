ancora e solo Marquez 

Brno. La MotoGp va in vacanza dopo 12 gare, una pausa estiva che si concluderà in Austria dopo Ferragosto, ma potrebbe anche chiudere e dare appuntamento all'anno prossimo, perché anche se mancano dieci prove il finale sembra già scritto. Marc Marquez ha vinto a Brno ed è sceso di sella con un vantaggio di 120 punti sul secondo in classifica, il fratello Alex, e di 168 su Francesco Bagnaia, dopo aver messo a segno uno strappo decisivo negli ultimi cinque Gp, ottenendo altrettante doppiette (sprint e gara). Lo spagnolo ha raggiunto una simbiosi totale con la Desmosedici del team ufficiale e lo sta dimostrando in ogni weekend, dove lascia solo le briciole ai rivali, illudendoli inoltre con qualche partenza prudente.

La gara

È capitato così anche nel Gp della Repubblica Ceca. Marc partiva dalla prima fila a fianco del poleman, Francesco Bagnaia, ma a volare in testa è stato Marco Bezzecchi con l'Aprilia, che era dietro a loro. Il riminese ha tenuto la leadership per metà gara, poi Marquez lo ha superato e preso un vantaggio sufficiente per portare a casa la vittoria senza rischiare, mentre sono rimasti a lottare per il terzo posto Pecco Bagnaia (che ha avuto un “blackout” nella fase centrale della gara) e Pedro Acosta, col pilota Ktm che è riuscito a salire sul podio, per la prima volta nella stagione, ai danni dell'italiano. Ha fatto una buona gara Jorge Martin, settimo al traguardo dopo diversi mesi di convalescenza. Caduto al secondo giro Alex Marquez. Il duello col fratello, che a inizio stagione sembrava essere il leit motiv del campionato, è già un ricordo per il pilota del team Gresini.

I commenti

«È stata un'ottima prima metà di stagione» ha detto Marquez senior dopo l'ottava vittoria stagionale. «Con i test di Aragon abbiamo fatto un grosso passo avanti, con la moto ho un ottimo feeling e da allora stiamo andando molto bene. Arrivare così alla pausa estiva è fantastico, ora proveremo a riposarci un poco ma cu sono ancora dieci gare e dall'Austria dobbiamo ripartire con la stessa intensità». «Quando Marc mi ha superato, ho subito capito che aveva qualcosa in più», ha ammesso Bezzecchi, salito al quarto posto della classifica generale, ma ben dietro a Bagnaia. “Pecco” è stato assolto dal dg Ducati, Gigi Dall'Igna a Sky Sport: «Ha fatto probabilmente il suo più bel weekend: la pole, una bellissima gara ieri, una bellissima gara anche oggi ma è stato sfortunato. Anzi, lo è stato per colpa nostra e quindi mi sento veramente questa responsabilità».

La pausa potrà aiutare Bagnaia, ma la stagione è ormai andata.

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) in 40’04”628, 2. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) a 1”753, 3. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 3”366, 4. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) a 3”879, 5. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 10”045, 6. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 11”039. 7. Jorge Martin (Spa, Aprilia) a 15”820, 8. Fermin Aldeguer (Spa, Ducati) a 16”781, 9. Brad Binder (Saf, Ktm) a 17”371, 10. Paul Espargaro (Spa, Ktm) a 18”163.

Mondiale Piloti : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 381, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) 261, 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 213, 4. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 156, 5. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 142, 6. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 124.

