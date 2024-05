Ancora due settimane per l’interrogatorio di Toti 

GENOVA. «Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato». Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari dal 7 maggio nell’indagine per corruzione, studia le carte in attesa dell’interrogatorio. Dovrebbe essere tra due settimane, lui intanto consegna poche parole al suo avvocato Stefano Savi per dire che non c’entra nulla con quanto gli viene contestato dai magistrati, convinti che abbia ricevuto finanziamenti per oltre 74 mila euro, versati al suo Comitato dagli imprenditori Spinelli in cambio di pratiche e soluzioni che potessero agevolare la loro attività.

Chiuso nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, Toti avrebbe preferito tempi più rapidi per l’esame davanti ai pm, ma «accetta» la decisione della procura e, in base all’esito dell’interrogatorio, chiederà la revoca della misura cautelare. Intanto mette a punto e documenta la sua versione: nella concessione trentennale per il Terminal Rinfuse non ha agito «a senso unico» per favorire Aldo Spinelli, che (come lui stesso ha messo a verbale davanti al gip) ha sempre sovvenzionato tutti gli esponenti dell'arco costituzionale e per raggiungere i suoi scopi ha sempre avuto una tecnica «martellante».

