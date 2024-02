Ancora due mesi e rinascerà piazza Matteotti 

È un altro pezzo del progetto dell’architetto Stefano Boeri, destinato a modificare il fronte del porto. Mentre gli occhi dei più sono puntati su via Roma (come procedono e quando termineranno i lavori), cinquanta metri più in là prende forma anche la nuova piazza Matteotti che il Comune sta riqualificando nell’ambito dello stesso appalto da dieci milioni di euro. «I lavori», cominciati a ottobre, «sono ormai a buon punto», dicono da Palazzo Bacaredda. «La piazza sarà riaperta prima del giorno della festa di Sant’Efisio», aggiungono.

Piazza Matteotti sta rinascendo attorno alle piante monumentali che la dominano, al centro sorgerà una fontana a filo, impreziosita da giochi d’acqua, già “disegnata”. Nel nuovo spazio non mancheranno elementi di arredo, sedute e luci. Già ricostruita la base, dopo la fase di restauro (in corso) tornerà anche la statua dedicata a Giuseppe Verdi. «Alla fine di questo mese si comincerà a lavorare sulla pavimentazione», fanno sapere ancora dall’amministrazione. «E anche la storica pensilina del tram», davanti alla stazione dei treni, dicono ancora, «non verrà eliminata, ma valorizzata». ( ma. mad. )

