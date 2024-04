Ancora due incidenti: code e disagi 

Ennesima giornata difficile per il traffico ieri sulla Statale 130 all’altezza di Emas: a causa di due incidenti stradali, che fortunatamente non hanno causato feriti gravi, sia di mattina che di pomeriggio si sono formate lunghe code con notevoli disagi per centinaia di automobilisti e ore di intenso lavoro per la polizia municipale di Elmas.

Il primo sinistro si è verificato alle 7,30 nell’incrocio semaforico tra via del Pino Solitario e via San Giorgio, all’ingresso del paese sulla 130: a causa di una mancata precedenza, si sono scontrate una Audi A1 e una Renault Clio. In direzione Cagliari si è formata una coda lunga 3-4 chilometri. Ferita lievemente una donna.

Nel pomeriggio il bis: intorno alle 17,30, nella rotatoria, si sono scontrate due auto, una Ford Focus e una Hyundai, provenienti entrambe da Cagliari e impegnate a svoltare verso via Sestu. Dopo l’impatto, le due auto sono finite addosso a una Citroën C3. Traffico rallentato fino alle 19,30 circa.

RIPRODUZIONE RISERVATA