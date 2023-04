Ancora dubbi della Procura sulla morte di Aledda:  i testimoni dai carabinieri 

Non è stata ancora chiusa l’inchiesta della Procura sulla morte di Cesare Aledda, l’elettricista di Burcei di 58 anni trovato senza vita il 17 marzo scorso n un’abitazione di via Garibaldi. L’ipotesi ancora più gettonata, dopo l’esame necroscopico del medico legale Roberto Demontis, resta quella della tragica caduta accidentale, ma nelle ultime due settimane i carabinieri – su delega della pm Nicoletta Mari – hanno interrogato un gran numero di persone per ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’operaio, sentendo familiari e amici dell’elettricista deceduto. Per il momento nulla fa pensare a qualcosa in più di una tragica fatalità, ma sta di fatto che gli inquirenti hanno deciso di non archiviare ancora il fascicolo, ma percorrere ogni strada prima di chiudere il caso.

Dalle poche indiscrezioni filtrate sulla consulenza del medico legale, le poche certezze emerse sono che sul corpo del 58enne non sarebbero stati trovati segni di colluttazione e violenza, così come pare esclusa l’ipotesi del malore improvviso. Dopo la tragedia gli investigatori hanno intrecciato le informazioni emerse dall’autopsia con quelle raccolte dai carabinieri, senza che però nulla di sospetto emergesse. Non è esclusa l’ipotesi che venga anche affidata una consulenza per ricostruire come Cesare Aledda possa essere caduto: se sia volato giù da solo o se, in alternativa, qualcuno possa averlo spinto (eventualmente senza lasciare nel corpo alcun segno di violenza). Per accertare che si sia trattato di una disgrazia stanno dunque lavorando da due settimane i carabinieri coordinati dal maggiore Nicola Pilia, dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras che non hanno mai interrotto le indagini dal giorno dei rinvenimento del corpo. Sulla vicenda sono stati sentiti già numerosi testimoni, ma l’ultima parola spetta alla sostituta procuratrice Nicoletta Mari che dovrà intrecciare tutti gli elementi raccolti.

La tragedia a Burcei ha scosso molte persone che conoscevano Cesare Aledda, ritenuto un elettricista prudente ed esperto che mai si sarebbe messo in una situazione di lavoro poco sicura.

