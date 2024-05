Ancora disagi per i lavori nel quartiere 

Proseguono i lavori di Enel distribuzione a Is Arenas. Gli operai sono impegnati in via S’Arrulloni, nell’ultimo tratto verso viale Colombo, dove è stato necessario sistemare un semaforo provvisorio per garantire il transito alternato dei due sensi di marcia. Non è escluso che nei prossimi giorni si possa prendere la decisione di chiudere l’accesso da viale Colombo a via S’Arrulloni, lasciando aperto quello da via S’Arrulloni a viale Colombo, per consentire il completamento dei lavori. Gli scavi invece sono già stati chiusi, non senza polemiche, in via della Musica. I rattoppi nella parte della pista ciclabile sono stati effettuati con il cemento, rendendola così pericolosa per gli stessi ciclisti.

Dal Comune assicurano però che «è soltanto di una riparazione provvisoria effettuata dagli operai che stanno realizzando gli scavi. In seguito, entrerà invece in azione la ditta che effettuerà i ripristini utilizzando invece il bitume».

RIPRODUZIONE RISERVATA