Ancora disagi e qualche protesta per il dress code 

Un operaio che doveva consegnare della carta è stato bloccato perché aveva i pantaloncini corti, ma sono state fermate anche delle donne che indossavano canottiere. Respinto all’ingresso anche un avvocato che indossava dei calzoncini alle ginocchia: è dovuto andare alla vicina Upim di piazza Repubblica per acquistare dei pantaloni lunghi. Altri operai che hanno lavorato sugli impianti, invece, sono stati fatti entrare nonostante i pantaloncini.

Disagi anche ieri all’ingresso del Palazzo di Giustizia per l’entrata in vigore della nuova norma sul dress code estesa a tutti: non più solo ai cittadini-visitatori, ma anche a dipendenti, avvocati e magistrati. La Corte d'appello, a inizio settimana, ha sostituito i manifesti affissi la settimana scorsa (che si rivolgevano solo ai “visitatori”) con nuovi cartelli validi per chiunque entri sia nella cittadella giudiziaria di piazza Repubblica sia nel Tribunale dei Minori di via Dante. Restano vietati i pantaloncini e le bermuda, le minigonne troppo corte, ma anche canottiere, cappellini e abiti trasparenti. Unica variante: al posto di “ciabatte e infradito” ora si parla genericamente di “ciabatte da mare”.

A fare il lavoro extra di controllo del dress code, a vigilare sulla sicurezza, ci sono le guardie giurate che sorvegliano i tornelli. Per dipendenti e avvocati, che invece hanno il badge, il compito di far rispettare la direttiva spetterà anche ai dirigenti degli uffici e all’ordine professionale. La misura è stata decisa in Conferenza permanente (organo composto da tutti i dirigenti di tutti gli uffici e dal presidente dell’ordine forense) e mirerebbe a restituire decoro agli uffici giudiziari. Una decisione condivisa da tanti, ma che sta anche facendo discutere. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA