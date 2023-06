Ancora disagi all’ecocentro: «Negato il ritiro della carta» 

Ancora disagi nel conferimento dei rifiuti all’ecocentro comunale di San Gavino, che si trova nella zona artigianale del paese e che per diversi mesi ha funzionato a singhiozzo tra le proteste di tanti cittadini. Alcuni lamentano ancora problemi nel conferimento come è successo alcuni giorni fa: «Sono andato all’ecocentro – racconta un utente, Renato Sechi – e gli operatori non hanno preso la carta dicendo che il contenitore era pieno. È assurdo che si arrivi con la macchina piena e non si possano conferire i rifiuti: ho segnalato questa situazione anche al sindaco Carlo Tomasi».

Sul cattivo funzionamento dell’ecocentro i consiglieri Nicola Orrù e Stefano Altea hanno presentato una mozione chiedendo la riduzione della Tari: «Da novembre scorso – rimarca Altea – l'ecocentro sta creando gravi disagi alla popolazione che certamente non sono compensati dal minimo ribasso della Tari (legato ai disservizi). Sono tantissime le segnalazioni che abbiamo raccolto negli ultimi mesi, anche per via dei pochi container presenti. Prima c’è stata la chiusura totale, poi si si potevano conferire solo alcuni rifiuti ingombranti e solo di recente altre tipologie».

Ora i giorni di apertura dell’ecocentro comunale sono passati da 3 a 5. In particolare il centro è aperto lunedì dalle 9 alle 12, martedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 16, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

