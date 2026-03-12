Ancora degrado nell’ecoisola di via Cabras 

Ennesimo episodio di degrado di fronte alle ecoisole informatizzate. Sono i Riformatori a denunciare le condizioni della postazione di via Cabras, di fronte a cui ieri mattina è stata abbandonata (di nuovo) una notevole quantità di spazzatura. «Nonostante le premialità ottenute dal Comune per la differenziata, la città avrebbe bisogno di un trattamento migliore», esordisce Alberto Corda, capogruppo in Consiglio. «Gli operatori sono presenti e fanno il possibile, ma evidentemente l’organizzazione del servizio non è sufficiente a evitare queste situazioni». Malumori anche tra i cittadini. «Ci dicono che il nostro Comune è un’eccellenza ambientale, ma certi fatti parlano da soli: tra strade e parchi sporchi non si fa abbastanza per garantire il decoro», sostiene Carlo Grimaldi. «La colpa non è del servizio ma degli incivili», ribatte dal canto suo l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Come sempre cercheremo i responsabili con le telecamere, le indagini stanno portando risultati».

