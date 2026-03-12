VaiOnline
Monserrato
13 marzo 2026 alle 00:38

Ancora degrado nell’ecoisola di via Cabras 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo episodio di degrado di fronte alle ecoisole informatizzate. Sono i Riformatori a denunciare le condizioni della postazione di via Cabras, di fronte a cui ieri mattina è stata abbandonata (di nuovo) una notevole quantità di spazzatura. «Nonostante le premialità ottenute dal Comune per la differenziata, la città avrebbe bisogno di un trattamento migliore», esordisce Alberto Corda, capogruppo in Consiglio. «Gli operatori sono presenti e fanno il possibile, ma evidentemente l’organizzazione del servizio non è sufficiente a evitare queste situazioni». Malumori anche tra i cittadini. «Ci dicono che il nostro Comune è un’eccellenza ambientale, ma certi fatti parlano da soli: tra strade e parchi sporchi non si fa abbastanza per garantire il decoro», sostiene Carlo Grimaldi. «La colpa non è del servizio ma degli incivili», ribatte dal canto suo l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Come sempre cercheremo i responsabili con le telecamere, le indagini stanno portando risultati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 