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Via Marconi.
16 luglio 2026 alle 00:36

Ancora degrado attorno ai raccoglitori di abiti 

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Nemmeno il tempo di incrementare lo svuotamento dei contenitori a quattro giorni alla settimana, che continua l’emergenza ai piedi dei raccoglitori per gli abiti usati distribuiti in città.

Ieri mattina grandi bustoni neri con plastica e parti di gommapiuma sono stati lasciati nel solito incrocio tra via Marconi e piazza Azuni in barba ai cartelli che annunciano la presenza delle telecamere. Tanto che era difficile accedere anche al box dove si fanno le foto tessere che si trova proprio a fianco, che per altro la notte si trasforma in una sorta di bagno improvvisato per balordi. Quest’angolo di città continua così a restare la meta preferita degli incivili che arrivano probabilmente la sera quando ci sono meno persone in giro, per gettare ciò che vogliono.

«Dal momento che in teoria, come dicono i cartelli, dovrebbero esserci le telecamere», dice Sonia Piras, «non capisco perché non riescano a scoprire chi getta i rifiuti e gli facciano passare guai seri. È assurdo che ogni giorno qui succedano queste cose, tutta questa zona sta diventando l’immagine del degrado eppure siamo in pieno centro dove ci sono tante attività commerciali». E pensare che i contenitori erano stati svuotati soltanto due giorni fa con gli operai che avevano portato via anche le buste attorno.

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