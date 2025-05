Ancora da definire la sede del ritiro 

Per i giocatori del Cagliari sono ufficialmente cominciate le vacanze. Per la stagione 2025-2026 c'è ancora tantissimo da definire: una delle poche novità certe è la nuova terza maglia, che ha debuttato in maniera vincente otto giorni fa nella partita della salvezza contro il Venezia.

Alcuni altri punti fermi si conoscono già: il primo appuntamento ufficiale sarà fra poco meno di due settimane, venerdì 6 giugno alle 18.30, quando al Teatro Regio di Parma – nella giornata inaugurale del Festival della Serie A e per la prima volta con così tanto anticipo – sarà presentato il calendario del nuovo campionato e si conosceranno pertanto tutte le partite delle trentotto giornate in programma. La ventesima squadra partecipante (la vincente dei playoff di Serie B) si conoscerà domenica prossima, mentre la prima giornata si aprirà sabato 23 agosto con gli anticipi.

Il precampionato

Non c'è ancora l'ufficialità della data del raduno, che presumibilmente sarà nella parte centrale di luglio (la seconda settimana), così come del ritiro e delle amichevoli che accompagneranno i rossoblù nel mese abbondante di avvicinamento alla nuova stagione.

La Coppa Italia

Con la prima partita ufficiale che dovrebbe essere, come ormai avviene da qualche anno, la gara secca in casa dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: la Lega Serie A, a breve, renderà noto il tabellone (ancora una volta tennistico, con l’inserimento prestabilito e legato al posizionamento in classifica delle squadre in questa stagione) e le date. In genere, con questo format, si è giocato quasi sempre la settimana prima del via del campionato: per questa stagione vorrebbe dire il weekend del 16-17 agosto. (r.sp.)

