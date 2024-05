Ancora da definire la sede del ritiro  

La scelta del nuovo allenatore sbloccherà il mercato del Cagliari, in entrata e in uscita. Una scelta propedeutica anche alla definizione della fase iniziale della stagione, il precampionato che, a oggi, ha come unica certezza la data del ritrovo al Crai Sport Center l'8 luglio.

Prima fase

Vacanze lunghe per il Cagliari che ha chiuso lo spogliatoio della Domus dopo il ko con la Fiorentina dello scorso 23 maggio. L'inizio della nuova stagione, come detto, è infatti programmata per lunedì 8 luglio, quando rossoblù vecchi e nuovi si ritroveranno al Crai Sport Center. Visite mediche, test atletici e primi allenamenti sotto lo sguardo del nuovo allenatore e il suo staff. Il programma prevede due settimane di lavoro nel centro sportivo di Assemini, fino al 22. Poi via alla seconda fase.

I nodi da sciogliere

Al momento, però, non è stata scelta la sede. Diverse le ipotesi al vaglio del club, compreso il ritorno a Saint-Vincent, dove il Cagliari aveva lavorato lo scorso anno. Ma in questo caso, sarà decisivo il parere del nuovo tecnico, che sceglierà la località e anche il carnet delle amichevoli che dovranno accompagnare i rossoblù alle prime gare ufficiali della stagione, prima con l'esordio in Coppa Italia e poi con la Serie A, che partirà il 17 agosto. (al.m.)

