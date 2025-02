Ancora caos sui binari: un guasto a Bologna e l’alta velocità va in tilt 

Nuova odissea per i viaggiatori delle ferrovie. Ieri a paralizzare l’alta velocità è stato l’inconveniente tecnico a un Frecciarossa che viaggiava da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, bloccato alle 11,40 nei pressi di Bologna con disagi a cascata lungo tutta la Penisola. Intanto Ferrovie ha dato l’indicazione alle sue controllate di convocare già dal 6 marzo le assemblee per nominare i nuovi cda. Come già anticipato il 24 gennaio, Giampiero Strisciuglio dovrebbe diventare ad di Trenitalia, Luigi Corradi sarebbe la guida di Fs International, Aldo Isi per Rfi e Claudio Gemme a Anas. Unica presenza femminile Sabrina De Filippis per Mercitalia Logistic, mentre Dario Lo Bosco passerebbe a Italferr.

Ma ieri a fare notizia restavano gli inconvenienti sui binari di tutta Italia. Fin dalle 7 del mattino, quando i primi problemi si sono verificati tra Venezia e Trieste. Poi sulla linea Grosseto-Roma (per maltempo), dunque sull’Ancona-Roma. Alle 7,40 il primo contrattempo per l’alta velocità è arrivato sulla Roma-Firenze, dove dopo alcuni accertamenti - durati più di un’ora - si è ripartiti con 12 Frecce fuori tabella di marcia anche fino a mezz’ora. Attorno a mezzogiorno sono iniziati i disagi più importanti. La Freccia Fr 9311 Torino-Napoli si è bloccata nel Bolognese per un guasto: ritardo di tre ore per i passeggeri, di un’ora e mezza per chi viaggiava su altri 18 Frecciarossa hanno viaggiato con tempi in esubero fino a un’ora e mezza. Disagi anche sulla Torino-Milano per un problema alla linea elettrica e due imprevisti sulla Bari-Pescara.

RIPRODUZIONE RISERVATA