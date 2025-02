Ancora caos per la sosta selvaggia  

Sosta selvaggia a Sestu, in via Vittorio Emanuele. Una situazione denunciata da molti residenti, in questo dedalo di viuzze dove si è costruito in passato senza controllo e mancano parcheggi. Proprio qui, dopo una curva, spesso si trovano auto in sosta nonostante il segnale: un pericolo di eventuali incidenti e anche l’ostacolo a mezzi di soccorso, che non riuscirebbero a passare. E così c’è pure chi ha lasciato biglietti seccati contro gli incivili, ma serve a poco; purtroppo la Polizia Locale non può passare ogni giorno, perché non ha abbastanza personale. Situazione simile anche nella vicina piazzetta Dettori. «In alcune zone del paese scontiamo un problema di mancanza di parcheggi e questa è una di quelle, ma la segnaletica stradale c'è per garantire l'utilizzo della strada in sicurezza e deve essere rispettata», è il commento dell’assessore a viabilità e traffico Massimiliano Bullita.

