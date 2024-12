Ancora cantieri, traffico nel caos in viale Marconi 

Un’altra giornata infernale per gli automobilisti che ieri hanno dovuto affrontare viale Marconi, nell’ultimo tratto in direzione Quartu, e la strada arginale lungo lo stagno di Molentargius. Un cantiere, poco prima del distributore di carburante, ha ridotto di una corsia la carreggiata creando così un restringimento. E nelle ore di punta, la situazione è diventata caotica. La fila chilometrica di auto e altri mezzi ha raggiunto lo svincolo di Genneruxi. Situazione meno caotica invece nella direzione opposta.

I precedenti

Una situazione diventata quasi quotidiana quella di viale Marconi per quello che è un cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato. Prima c’è stato un taglio stradale per i collegamenti dei sotto servizi, poi altri interventi per la realizzazione dello svincolo e per l’ingresso all’attività. Il cantiere anche ieri mattina ha occupato una corsia e così l’enorme mole di mezzi diretti verso Quartu ha incontrato il restringimento con conseguenze negative in tutta la strada che costeggia lo stagno di Molentargius.

La speranza

Tutti fermi insomma, nelle ore di punta, praticamente subito dopo l’uscita da Genneruxi e in via Mercalli. E il problema non ha risparmiato anche i mezzi impegnati in soccorsi o quelli delle forze dell’ordine. I disagi dovrebbero essere quasi finiti perché i lavori sono nella loro fase finale. Così il traffico diventerà nuovamente quello di una volta: sempre molto intenso ma senza code chilometriche. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA