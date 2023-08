Ancora caldo torrido, ma alla fine del mese sono attese le piogge  

Farà ancora caldo in Sardegna, anche oggi e per tutta la prossima settimana, ma la buona notizia è che la forza dell’anticiclone africano (ribattezzato Nerone) non sarà minimamente paragonabile alla fase estrema di fine luglio, che ha fatto cadere tantissimi record a livello regionale, nazionale e non solo. E all’orizzonte, anche se le tendenze dovranno essere confermate nei prossimi giorni, per l’Isola c’è la possibilità di un calo delle temperature, con breve arrivo di qualche pioggia per la chiusura del mese.

La situazione per oggi

«La Sardegna soffrirà dell’aumento delle temperature, ma non con i valori termici record registrati a luglio», fa sapere il meteorologo Alessandro Gallo. «Lì il problema è stato anche sulla durata: si possono avere 47° una volta o due, ma non ricordo temperature così alte per lungo tempo come il mese scorso». Sull’Isola i valori massimi saranno leggermente superiori rispetto alla media: per la giornata di oggi si va dai 28° ai 32° sul settore costiero, mentre il picco sarà 36-38° sul Sulcis e parte della zona occidentale del Centro-Nord della Sardegna, con quella orientale che non supererà i 33°. Venti a regime di brezza, con un leggero rinforzo all’ora di pranzo e umidità che (usando come riferimento orario mezzogiorno) oscillerà dal 35% nelle zone interne al 70% in quelle costiere, rendendo la temperatura percepita un po’ più fastidiosa per chi andrà in spiaggia ma senza eccessi.

Le previsioni

Le temperature rimarranno stabili, rispetto a quelle odierne, indicativamente fino a giovedì 24. Lì non si esclude la possibilità di qualche rovescio, seppur di breve durata, nel pomeriggio sul Centro Sardegna e i rilievi. Per quanto riguarda le notti in questi giorni l’umidità salirà nelle zone di mare, fino a toccare in alcuni punti il 90%, mentre nel Campidano si assesterà sul 70%. «L’anticiclone subtropicale è di origine marittima, perché se fosse stato continentale sarebbe arrivato dal Sahara, picchiando forte», il giudizio di Gallo. «Per questi giorni ci sarà una botta di aria calda, afosa, ma nulla rispetto a quello che abbiamo visto a luglio». Con la situazione che però dovrebbe iniziare a cambiare dal prossimo fine settimana.

La tendenza

Dopo il primo minimo passaggio di qualche pioggia attorno a giovedì, l’Isola potrebbe chiudere agosto con il maltempo. «Stiamo entrando in quella che è una tendenza», segnala Gallo, «con una perturbazione di origine atlantica, che nasce dall’Islanda, che interesserà tutta Italia soprattutto sul settore Centro-Nord a partire da lunedì 28. Sabato e domenica potrebbe esserci un aumento della nuvolosità, portando ad avere il cielo velato come tendenza che anticipa alcuni rovesci fino a 25-30 millimetri in 12 ore. Sarà comunque una fase molto veloce». Per la settimana entrante non è previsto il maestrale, il cui ingresso è atteso in maniera forte (ma non come l’ultima volta a Cagliari) da martedì 29, con valori massimi fino a 80 km/h per le Bocche di Bonifacio. Nel capoluogo, il maestrale di fine mese sarà un po’ meno forte: 18-20 nodi con 30 di raffiche.

Il calo

Le temperature si assesteranno leggermente più alte della media fino a domenica prossima: ancora un po’ elevate sul settore centrale, ma sulle coste le massime dai 26-28 gradi fino ai 32-34. Lunedì 28 crollo delle minime, 14° nel Centro Sardegna e 16-18° nella parte meridionale, con le massime attorno ai 25° e ancora più basse sul Nord Sardegna a 20-22°.

