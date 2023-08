Ancora blackout nel centro storico 

Notte completamente al buio in pieno centro a Cagliari. Disagi diffusi in diverse delle principali strade, fra cui quelle di Castello e Villanova solo per citarne alcune, dove da tempo si riscontrano dei blackout e un funzionamento a singhiozzo dell'illuminazione pubblica, tra lampioni sempre spenti o accesi a intermittenza. Uno degli ultimi episodi in ordine di tempo si è verificato fra martedì sera e ieri, quando per tutta la notte l'intera parte alta di via Garibaldi è rimasta senza luce sulla strada (mentre c'era regolarmente nelle abitazioni e all'interno dei negozi, le cui vetrine fornivano l'unica minima illuminazione).

In contemporanea, a Castello, era al buio completo anche la Torre dell'Elefante: fra le numerose segnalazioni quelle di alcuni turisti, che hanno dovuto accendere le luci dei propri smartphone per poter passare e verificare che non ci fossero rischi.

I disagi

La mancanza di luce in strada ha creato problemi non solo ai passanti, ma anche ai commercianti che lavorano coi tavolini all'esterno. «Quando è calato il buio martedì sera le luci erano completamente spente, ma pure la scorsa settimana alcuni lampioni non funzionavano», segnala Daria Nikolaevna Kuznetsova, titolare del Lima Lima in via Iglesias che ha i tavolini in via Garibaldi. «Le altre volte però si poteva un minimo lavorare, anche solo con uno acceso, mentre martedì era tutto buio e i clienti evitavano di sedersi». Pochi metri più avanti si trovano i tavolini del cocktail bar Al Magazzino, che ha avuto analoghi problemi: «Abbiamo avuto vari disagi martedì», aggiunge la titolare Gigliola Aru. «Qualcuno che passava non si è seduto perché eravamo al buio e non si vedevano nemmeno i tavolini. Abbiamo optato per delle luci di emergenza, ma erano minime e illuminavano in maniera molto debole: ci siamo dovuti arrangiare». E la stessa cosa è stata segnalata, negli ultimi giorni, anche in via Einaudi, via Giardini (altra zona dove sono presenti locali con tavolini all'esterno) e via Orlando a Villanova, oltre a viale Trieste che presenta ulteriori difficoltà per i rischi legati a chi attraversa la strada.

L'intervento

Più di un commerciante ha segnalato i blackout diffusi, con il Comune di Cagliari che a breve interverrà per sistemare il problema. E, in tempi abbastanza rapidi, l'illuminazione cittadina è previsto che migliori sensibilmente grazie a dei lavori già in corso.

«È in atto l'appalto da sei milioni di euro per la sostituzione delle linee interrate con l'inserimento di nuovi pali e di nuovi corpi illuminanti a led», fa sapere Alessio Mereu, assessore alla Mobilità. «Riguarda quasi tutta la città, compreso il Centro Storico: ci sono alcune zone, fra cui Monte Urpinu e Buoncammino, dove sono già stati completati i lavori. Questo consentirà in futuro di non avere più i guasti dovuti alla vetustà delle infrastrutture interrate, che richiedevano spesso degli interventi».

