Ancora blackout e strade al buio 

È passata appena una settimana dall'ultimo blackout e lunedì via Decio Mure, piazza Galba e le piazzette limitrofe erano nuovamente al buio. Gli abitanti avevano già fatto la segnalazione, facendo anche presente che non era la prima volta che accadeva. Per alcuni giorni i lampioni hanno funzionato, poi di nuovo buio, come raccontano esasperati alcuni residenti: «Oramai sembra una barzelletta, perché ci dicono che provvedono a ripristinare l'illuminazione ma poi dopo qualche giorno ricapita», dice Caterina Mancosu, un abitante di via Decio Mure, una strada dove le auto vanno a velocità sostenuta, incuranti del fatto che si tratti di una strada urbana. «Dobbiamo farci luce con le torce dei cellulari per camminare in strada senza rischiare di inciampare», aggiunge Claudia De Santis, abitante di piazza Galba, «i lamponi vanno sostituiti, sono vecchi».

