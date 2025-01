Ancora allarme blue tongue, altri due allevamenti colpiti 

La blue tongue continua a dilagare negli ovili delle campagne quartesi e a colpire le greggi. Quasi tutti gli allevatori sono costretti a fare i conti con pecore morte e malate, più tutti i problemi che ne conseguono.

Sono dei giorni scorsi altre due ordinanze che autorizzano l’interramento dei capi ovini nei terreni di proprietà, seguendo specifiche e rigide modalità. Gli animali dovranno essere sotterrati in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione) e senza utilizzare processi o metodi nocivi a causa del rumore odell'odore. L’area prescelta dovrà essere recintata per impedire che animali possano accedere alle carcasse

Occorrerà inoltre segnalare l’area per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica e per gli animali. La fossa inoltre dovrà essere scavata lontano da pozzi, sorgenti e altre falde acquifere e dovrà essere ricoperta da uno strato di terra dello spessore di due metri. Spetterà poi la veterinario ufficiale dell’Asl controllare che siano rispettate tutte le norme.

Dalla ripresa dell’epidemia sono stati numerosi gli allarmi lanciati dagli allevatori di ovini quartesi che già in passato avevano subito danni pesantissimi per il doffondersi del morbo della lingua blu.

RIPRODUZIONE RISERVATA