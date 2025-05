Ancora al palo il progetto pista ciclabile 

Il progetto c’è ma la pista ciclabile in via Beethoven ancora non è stata realizzata. Il percorso per le due ruote dovrà collegare le piste già esistenti in via S’Arrulloni e via Salieri in modo da creare un unico percorso verso il Poetto.

Già da quando era stato realizzato l’attraversamento pedonale rialzato, era stata lasciata una parte libera proprio dare spazio alla pista. Il modello dovrebbe ricalcare quello di via S’Arrulloni e via Della Musica, ossia con i parcheggi spostati a ridurre la carreggiate. Ma proprio questo sta creando apprensione tra i residenti. Il palazzetto dello sport richiama tante persone e c’è il rischio che i parcheggi non siano sufficienti e si creino disagi per il deflusso e l’afflusso degli spettatori.«Ci sono molte cose da migliorare» spiega Lucia Usai, ciclista e residenti nella zona, «perché non dimentichiamoci che il percorso ciclabile dovrebbe passare in mezzo a una rotatoria per raggiungere la pista di via San Benedetto».

