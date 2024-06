Ancora agrivoltaico: a Guspini progetti per altri due parchi 

E diciassette: tanti sono, ora, gli impianti di produzione di energia rinnovabile agrivoltaica che si vorrebbe attivare nel territorio di Guspini. Qualche giorno fa sono comparsi gli ultimi due, attualmente alla verifica amministrativa, sollevando forti preoccupazioni tra comitati e amministratori. Ad allarmare è anche la massiccia quantità di cavi necessari per la connessione di tutti gli impianti alla futura stazione, alle porte del centro abitato.

La documentazione dei nuovi progetti sarà presto disponibile. Il primo, denominato “Sardegna 14 Guspini”, ha una potenza di 37 megawatt e lambisce anche il territorio comunale di Pabillonis. Il secondo, chiamato “Guspini 5”, ha una potenza di 30 megawatt ed è integrato da un sistema di accumulo nella località Putzu Nieddu.

Territorio sotto attacco

Laura Cadeddu, dai comitati “No Megacentrale” e “Arraju”, sottolinea: «Cresce la potenza complessiva installata nel territorio che sarà trasformato e piegato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non messe in relazione a una riduzione di energia da termoelettrico, l’addensarsi di sistemi di accumulo, la sottrazione di suolo alle produzioni agricole e al pascolo. Questi ulteriori due interventi non fanno che aggravare lo scenario verso un sistema insostenibile e sempre meno resiliente».

La protesta si alza da tutte le parti politiche. Il sindaco Giuseppe De Fanti annuncia opposizione a tutti i costi: «L’agrivoltaico – sostiene – è più invasivo dell’eolico. Gli ultimi progetti sono gravemente carenti e approssimativi: sembrano presentati giusto per accaparrarsi un posto nella lotteria della speculazione energetica. Viene deliberatamente omesso ogni dettaglio su come si collegheranno alla mega Stazione elettrica prevista vicino a Guspini».

«Il popolo in piazza»

«Le azioni per opporsi andavano fatte molto prima», attacca Simona Cogoni, del gruppo di minoranza: «Oggi l’unica arma che abbiamo è intervenire come popolo a difesa di un territorio che non è contro l'idea della produzione di energia pulita ma contro la speculazione. Questa non è salvaguardia dell’ambiente ed è necessario informare tutti su ciò che sta accadendo: il messaggio che passa è che questi impianti speculativi siano necessari». Da Pabillonis, Ignazio Accossu aggiunge: «Si deve risvegliare l’orgoglio della popolazione e l’autodeterminazione nella gestione del territorio. A qualsiasi altra proposta che faremo ci verrà risposto che la “salvezza del pianeta” dipende da noi: pura mistificazione e distorsione della realtà. Storia già vista».

Barumini, pronto il ricorso

Nel frattempo, in Marmilla, il Comune di Barumini ha deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato per tentare di fermare la costruzione dell’impianto agrivoltaico nelle vicinanze del sito Unesco di Su Nuraxi. L’incarico è affidato all’avvocato Enrico Salone. «Ci sono i presupposti giuridici», afferma il sindaco Michele Zucca: «Proponiamo il ricorso tenendo fede agli impegni e promesse fatti. Ho proposto all'Unione dei Comuni l'adesione alla causa: Barumini difende un interesse non solo locale ma di tutto il territorio, anche regionale».

Sempre a Barumini un cittadino, Francesco Risiglione, ha aperto una petizione sulla piattaforma “Change.org” contro la realizzazione del parco fotovoltaico vicino a Su Nuraxi. «Voglio impedire con tutti i mezzi la possibile costruzione di quell'impianto in una zona sacra, cuore della storia della Sardegna. Un progetto folle su cui la Regione mantiene il silenzio».

