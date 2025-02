Ancona, Frattaroli è la più attesa ai Tricolori Allievi 

Ancona chiama, la Sardegna risponde: 14 giovani atleti sardi saranno impegnati oggi e domani al PalaCasali nei Campionati italiani Allievi Indoor. Grande attesa per Laura Frattaroli azzurrina della Tespiense Quartu e campionessa italiana in carica, che sarà in gara oggi alle 14.45 nelle batterie dei 400 col migliore accredito, fresca del nuovo primato sardo assoluto indoor 54”67 siglato lo scorso 25 gennaio sempre ad Ancona. Il precedente record apparteneva all’olimpica Daniela Porcelli, resisteva dal 1980 ed è stato migliorato di 10 centesimi. Molto vicino alla zona podio il sassarese Mattia Finiu (Ichnos Sassari) al via domani con 8”07, quarto accredito nei 60 hs. Tre atleti avranno un doppio impegno tricolore: il promettente multiplista Emanuele Barra (Libertas Campidano) oggi si dividerà tra le pedane di lungo e asta; Vittoria Passiu Basciu (Tespiense) vicecampionessa sarda assoluta dei 60 indoor, al via delle batterie dei 60 oggi e dei 200 domani e la nuorese Maya Sciolti (Delogu) correrà i 60 oggi e i 60 hs domani. I 60 femminili vedranno anche Laura Urru (Mineraria Carbonia), Elide Bonaglini (Delogu) e Sophia Meloni (Selargius) , mentre i maschili Christian Atzori (Dinamica), Salvatore Mutzette (Atl. Sport è vita), Leonardo Sarigu (Cagliari Marathon) e Michele Fois (Delogu). Assieme a Frattaroli, nel doppio giro di pista oggi, anche la compagna di squadra Aurora Aresu mentre la triplista amsicorina Elena Spini salterà domani dalle 10.40. Tutte le gare possono essere seguite in diretta streaming su atleticaitaliana.tv.

Eugenio Meloni quarto

Giovedì all’Udin Jump di Udine, tappa Bronze del World Indoor Tour, Memorial Alessandro Talotti, il carabiniere cagliaritano Eugenio Meloni ha ottenuto il quarto posto nel salto in alto superando l’asticella a 2,18. Nella gara femminile anche la primatista mondiale ucraina Yaroslava Mahuchikh capace di un vittorioso esordio. Ospite d’onore il leggendario cubano Javier Sotomayor, che detiene i record mondiali indoor con 2,43 e outdoor con 2,45.

RIPRODUZIONE RISERVATA