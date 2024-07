Anci, in settimana vertice con Todde: «Atti chiari subito» 

I sindaci sardi incontrano la Regione: «Su eolico e fotovoltaico si gioca la sorte delle nostre future generazioni».

A dirlo è la presidente dell’associazione dei Comuni, Daniela Falconi. È lei che annuncia il vertice con la governatrice Alessandra Todde, programmato per la metà della settimana prossima: «È naturale che all’incontro prenderà parte una delegazione, che poi riferirà l’esito della discussione ai sindaci durante un’assemblea, da convocare», dice Falconi. «Con la governatrice Todde vorremmo condividere un percorso, capire assieme quali iniziative mettere in atto per scongiurare questo assalto. Mi pare giusto coinvolgere la presidente su quello che, in questo momento, è il tema caldo».

Per la guida dell’Associazione dei Comuni non c’è dubbio che, in frangenti come quello che stiamo attraversando, con un assalto energetico di vaste proporzioni le cui conseguenze potrebbero manifestarsi in deturpazioni paesaggistiche insanabili, «è la politica che deve venire fuori, manifestandosi non per dare sostegno a una mobilitazione popolare, aspetto abbastanza scontato, ma per trovare soluzioni con atti chiari». Falconi anticipa che cosa chiederà alla governatrice: «Vorremmo che sia lei, da presidente della Regione, a impostare un metodo di lavoro che preveda il coinvolgimento dei territori attraverso incontri operativi. Le nostre popolazioni hanno preso coscienza di questa situazione a cose fatte, senza essere state coinvolte».

Dopo l’incontro con la governatrice, ci sarà un’assemblea dei sindaci, in particolare di quelli della Barbagia, che verranno informati sull’esito dell’interlocuzione con la Regione.

