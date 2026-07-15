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Dal campo.
16 luglio 2026 alle 00:32

Anche Winks ha rotto il ghiaccio 

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Assemini. Primo allenamento in rossoblù per il centrocampista inglese Winks, che sembrava far parte della squadra da anni ieri al Crai Sport Center, nella seduta pomeridiana riservata per lo più alla tattica con lavori specifici in gruppo e partitelle a tema (lavoro prevalentemente aerobico, invece, al mattino con continue ripetute sotto un caldo asfissiante nonostante l’orario).

Tutti i rossoblù della rosa in campo, eccetto chiaramente Belotti (ancora non ha formalizzato il rinnovo del contratto scaduto a giugno), Idrissi (sta recuperando dall’infortunio al ginocchio) e Mina (impegnato sino alla settimana scorsa ai Mondiali con la Colombia, dovrebbe aggregarsi al gruppo direttamente a Ponte di Legno). A seguire l’allenamento da bordo campo c’erano il nuovo direttore sportivo Accardi e il club manager Muzzi.

La preparazione proseguirà oggi con una sola seduta. L’allenatore Pisacane ha deciso di concedere un pomeriggio libero ai giocatori che si ritroveranno poi nel centro sportivo di Assemini direttamente per la cena. Domenica primo test in un allenamento congiunto con la Primavera. (f.g.)

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