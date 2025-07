Anche Uras è senza medico 

Nel Terralbese l'emergenza sanitaria non si placa. Tra due giorni anche a Uras non ci sarà più un medico di base. Dopo 35 anni di servizio va in pensione Aldo Tullio Rizzetto, storico dottore del paese, che ha vestito anche la fascia tricolore. Per i suoi 1.600 pazienti inizia l’odissea che in parte verrà risolta quando l’Asl 5 potenzierà l’Ambulatorio straordinario di comunità a cui possono accedere gratuitamente i pazienti privi di medico di base. Per ora le porte si aprono infatti solo il martedì mattina.

L’emergenza

Ad oggi non si sa quando arriveranno gli altri medici. Il sindaco, Samuele Fenu, però non è preoccupato: «Sono da giorni in contatto con l’Asl per la definizione di nuovi turni Ascot. Sono certo che il potenziamento, necessario vista la mancanza di un medico con tantissimi pazienti, avverrà quanto prima. Intanto ringraziamo il dottor Rizzetto per la dedizione e l’impegno dimostrato nella cura dei pazienti». Dalla Asl 5 arriva una promessa: «L’ufficio Ascot sta lavorando per potenziare i turni dell'ambulatorio».

Il medico

Rizzetto quindi a 70 anni sta per togliersi il camice bianco: «Per non lasciare indietro nessuno dovrebbero arrivare almeno tre medici Ascot, come del resto mi è stato detto. Speriamo bene. Secondo me a Uras sarò l’ultimo medico di base della storia, visto che ai bandi non risponde più nessuno». Aldo Rizzetto poteva andare in pensione già due anni fa «Ma ho preferito dare una mano al mio paese, ora però mi devo fermare per motivi di salute. È da quattro anni che, vista l’emergenza sanitaria, non prendo un giorno di ferie. Ora però devo riposare».

Allarme nel Terralbese

A Terralba purtroppo l'emergenza è diventata normalità. I dottori presenti nell'Ascot sono 9 che si organizzano con turni, ai quali si aggiungo i due di base. Ad Arborea due medici di base e uno in servizio all’Ascot. A San Nicolò d’Arcidano due di base (uno riceve solo a Marrubiu) e uno nell’Ascot. Ve meglio ad Ales e Mogoro, dove l’Ascot non esiste. Nel primo paese sono presenti tre medici di base, nel secondo quattro. Ma i terralbesi senza medici di base possono scegliere quelli al lavoro a Mogoro o Ales? «Tecnicamente è possibile fare scelte anche al di fuori dell'ambito territoriale, ora cercheremo di capire se e quante disponibilità ci sono», rispondono dall’Asl.

