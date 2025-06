Anche una dentiera tra i rifiuti gettati a Giorgino  

Il 10 maggio scorso circa duecento volontari armati di guanti, ramazza e fortissimo senso civico si diedero appuntamento a Giorgino, oltre il porto canale, per un intervento di bonifica dell’arenile sotto l’egida dell’associazione Rebelterra nell’ambito dei Clean Up Games 2025. Fu un successo: in meno di tre ore, infatti, i volontari raccolsero quasi 4 tonnellate di rifiuti. Nei giorni scorsi, però, a distanza di un mese dall’intervento, sul lungomare di Giorgino le prime discariche sono già tristemente ricomparse. Gli incivili, insomma, continuano ad imperversare e lo sforzo dei volontari, tra cui famiglie e studenti, sta rischiando seriamente di essere vanificato.

Il sopralluogo

Vista la gravità della situazione, i componenti della commissione “Ecologia urbana” del Comune si sono recati sul posto, all’altezza dell’ex carcere minorile (lungo l’ex viale Pula) per fare il punto e valutare possibili soluzioni. «La situazione è drammatica», riferisce la presidente della commissione Francesca Mulas. «Complice l’isolamento, infatti, il fenomeno degli abbandoni non si è arrestato e le discariche purtroppo stanno tornando». Al sopralluogo hanno presenziato anche esponenti della polizia ambientale, che hanno intensificato i controlli. «Sono state piazzate telecamere nascoste e sono stati aperti diversi sacchi abbandonati a caccia di elementi utili per risalire ai responsabili», rivela Mulas. «Una dozzina di persone sono già state identificate, una grazie a una dentiera gettata via».

La riqualificazione

«Giorgino ha bisogno di più attenzioni», sottolinea il capogruppo di Forza Italia Edoardo Tocco, presente al sopralluogo. «Essendo una strada distante dal centro e disabitata, gli incivili scaricano centinaia di chili di rifiuti». Tra i pochi edifici vicini c’è l’ex carcere minorile. «L’auspicio è che possa essere riqualificato, anche se al momento lungo la strada mancano i marciapiedi, l’illuminazione pubblica e l’acqua. C’è molto da fare, ma puntiamo a ridare un’identità alla zona». L’ex riformatorio, già della Regione, appartiene da alcuni anni alla comunità L’Aquilone, che punta al pieno recupero della fatiscente struttura, rimasta chiusa per quasi mezzo secolo.

