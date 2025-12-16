Anche una coppia tentò di fermare i killer: uccisi entrambi 

Sydney. Un video girato dalla telecamera di un’auto rivela che non solo il fruttivendolo-eroe Ahmed Al Ahmed ha tentato di disarmare gli attentatori: un’altra coppia ha provato a intervenire, finendo però uccisa. È emerso nel giorno in cui il primo ministro australiano Anthony Albanese ha spazzato via ogni ultimo dubbio sul movente della strage: il padre e il figlio che hanno sparato sulla folla inerme della festa ebraica di Hannukah a Bondi Beach, uccidendo 15 persone, erano motivati dalla «ideologia dello Stato islamico». Un odio che Boris Gurman, 69 anni, e la moglie Sofia, 61 anni, hanno provato a fermare. Loro due sono, di fatto le prime vittime, dell’attentato. Le immagini drammatiche di una dashcam mostrano Boris che placca Said Akram, il più anziano, sulla Campbell Parade a Bondi, mentre esce dall’auto che sul parabrezza ha la bandiera dello Stato Islamico. Boris sembra spingere Akram e strappargli l’arma, mentre anche Sofia viene coinvolta nello scontro. La ripresa poi si allontana. Ma un altro filmato, ripreso da un drone poco dopo, mostra la coppia esanime a terra. Boris era un meccanico in pensione, lei aveva lavorato per le Poste Australiane. Il mese prossimo progettavano di festeggiare il loro 35simo anniversario di matrimonio. Intanto monta la polemica per la sicurezza garantita all’evento. Dopo aver dichiarato che in spiaggia c’erano solo due agenti, Chris Minns, il premier del Nuovo Galles del Sud, è stato costretto a chiarire che ce ne erano tre, e che altri venti si sono precipitati sul posto in breve tempo. Parole che gettano benzina sul fuoco, soprattutto nella comunità ebraica, visto che l'evento era facilmente identificabile come obiettivo di azioni violente. Polemiche che si sommano a quelle sul fatto che il più giovane degli attentatori, Naveed Akram, 24 anni, ieri uscito dal coma, era già finito nel 2019 sotto la lente d’ingrandimento dell’intelligence australiana proprio per i suoi legami con una cellula locale dell’Isis.

