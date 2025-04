«Anche un protocollo con azienda sanitaria e Procura dei minori» 

Siccome gli aspetti legati alla gestione della criminalità non rientrano nelle competenze dirette del Comune ma sono di pertinenza delle autorità statali, contro la malamovida l’amministrazione punta a intercettare i bisogni dei giovani (che di quella malamovida sono protagonisti). E come lo fa? Il lavoro dell’educativa di strada (voluto dall’assessorato alle Politiche sociali), svolto ogni fine settimana da psicologi ed educatori che alla Marina forniscono supporto psicologico e non solo ai giovani, è come un cerotto su una ferita che avrebbe bisogno di punti,. Ecco perché «il problema richiede un approccio integrato», spiega Anna Puddu, assessora al Benessere dei cittadini. «Occorre un intervento specialistico, per questo motivo stiamo procedendo a istituire un tavolo tecnico con la Neuropsichiatria infantile e il servizio Dipendenze della Asl». Non solo. «Abbiamo avviato interlocuzioni per riattivare la campagna contro le dipendenze “Io sono stupefacente” e stiamo definendo un protocollo operativo con la Procura dei minori affinché al momento della identificazione ci sia immediatamente un invio alla Procura e quindi al servizio competente, con un richiamo alle famiglie rispetto all’esercizio della genitorialità». ( ma. mad. )

