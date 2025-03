Anche un Boomer Party per salutare l’ora legale 

Ecco gli appuntamenti nel weekend che, con l’ora legale, avvia la bella stagione.

Oggi pomeriggio, al Luchia (Colle San Michele), Disco Bestiale con Catena. Predisco: live di Riccardo Mannai a S’Incontru. Al Capitol Perreo Cosmico, cumbia, salsa e perreo al Capitol Cafè. Serata Escape al De Candia, in consolle JFK e Meloni (house). Al Bacan, precena con DJ Agostinelli, live con Rovelli, poi Tixi (house). Live al Colonial con David Costantino. Serata del Room con i DJ Casu, Cozzolino e Bacchi (hip-hop/ latino), voice Garghy. Latino al Mag: DJ Picci, Roly e B-Miken. Festa Bellini al Tulum con Luma, Busonera e Laddo (house). Allo 040 salsa, bachata, kizomba con El Dany DJ e Eder y Naty, poi hit e dance con DJ Testa.

Domani mattina all’Emerson house con Laddo, JFK e Merella. Nel pomeriggio format Lumia, in consolle Bernard, Sanna, percussioni Pablo (afro/house); e djset di Bettosun e Girometti al Luchia. Al Mag, latino/hits dei DJ Picci e B-Miken. Luma (funky) e Sanders (house) al Bacan. Al Donegal karaoke con Francesco, djset dance di MinoB. Al Flower Park djset di Guax. Nelle disco, Zona Trap col rapper Sgribaz. DJ resident: 4AM, Spoli e Nait (trap/urban/hiphop). Al Room White Party dance/latino con Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli, voice Garghy. Al Capitol Ricapitolando con dance/latino (Farigu e Leoni). House al Tulum (Laddo e Venc). Al 7Vizi i DJ Angioni e FarD (hits/latino). Allo 040, hip-hop con Casu e dance con Berrita. One night al Lido con il Boomer Party per over 50: in consolle Prefumo e Tixi (disco/revival). Party 70 coi Cuccureddus Dream al BFlat.Domenica pranzo con i Loungedelica alle Terrazze, poi djset di JFK e Meloni. Pomeriggio latino alla Marinella con Roly, Manolo, FarD. Dopocena, karaoke al Donegal.

RIPRODUZIONE RISERVATA