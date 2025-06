Anche Tortu e Kaddari venerdì al “Golden Gala” 

Filippo Tortu correrà i 100 metri, Dalia Kaddari i 200. La Sardegna manda le proprie frecce alla serata di gala (anzi, di Golden Gala) dell’atletica italiana. La tappa dell’Olimpico di Roma, dedicata a Pietro Mennea, vedrà ben 31 tra azzurri e azzurre di scena sulla pista del trionfo Europeo dello scorso anno. Compresi i due velocisti: saranno loro a rappresentare l’Isola.

Per Tortu, sui 100, anche il confronto con Chituru Ali, anche lui delle Fiamme Gialle, uno dei due italiani più veloci di lui nella storia (il terzo a scendere sotto i 10” dopo Pippo e Marcell Jacobs).

Dalia Kaddari ha recuperato dopo la caduta a Savona: «Abbiamo perso qualche giorno di allenamento», racconta il tecnico Fabrizio Fanni, «ma la tappa era nei programmi e poi al Golden Gala non si può dire di no». C’è attesa per capire quali saranno le sue condizioni dopo la prova del campo Giulio Ottolia, in cui ha corso in 23”09. sarà l’ultimo test prima della Coppa Europa di Madrid. ( c.a.m. )

