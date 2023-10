Anche Tore Burruni nella Hall of Fame  

Tra i grandi e assoluti protagonisti della storia del pugilato mondiale da oltre sessant’anni c’è anche lui. La conquista del titolo mondiale dei pesi mosca (a Roma nel 1965) contro il temibile thailandese Pone Kingpetch e le otto corone continentali (due nella categoria dei pesi gallo), sono imprese che a rivederle oggi fanno ancora stropicciare gli occhi. Adesso per Salvatore Burruni arriva un nuovo e importante riconoscimento: il pugile algherese, infatti, scomparso nel 2004, è entrato nella Hall of Fame del pugilato italiano (dove erano già presenti diverse leggende, come Nino Benvenuti, Primo Carnera, Sandro Mazzinghi, solo per citarne alcuni). Alla cerimonia di consegna, che si si è svolta Forlì, hanno partecipato i figli del campione algherese, Gianfranco e Pierpaolo.

Intanto, nel weekend, a Laconi, Valentino Sanna, al rientro sul ring dopo il successo dello scorso maggio, ha conquistato la sesta vittoria in altrettanti incontri disputati: il 38enne superwelter di Sarroch ha sconfitto ai punti il laziale Luigi Mantegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA