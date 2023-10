Anche Tonali verso il patteggiamento 

Roma. È previsto per oggi l’incontro a Roma tra gli avvocati di Sandro Tonali e il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ma su luogo e orario, come fu per il caso Fagioli, resta il massimo riserbo. Si lavorerà al patteggiamento dopo che domenica scorsa il procuratore ha avuto modo di ascoltare il centrocampista del Newcastle che ha deciso di collaborare, confermando che avrebbe scommesso su siti illegali sul calcio e anche sul Milan. Il precedente di Fagioli, con la squalifica di 12 mesi, di cui cinque commutati in pene accessorie, sarà una base importante dalla quale ripartire anche nella trattativa per il patteggiamento tra Tonali e la procura federale. Per questo i tempi non dovrebbero essere lunghissimi, anche se è difficile immaginare una chiusura dell’accordo già per la giornata di oggi.

A differenza del calciatore della Juve, però, la squalifica dal campo potrebbe essere più lunga (circa un anno contro i sette mesi del bianconero), alla quale poi aggiungere comunque le pene accessorie e un percorso rieducativo e da testimonial sensibilizzando i giovani sul tema delle scommesse. Se l’accordo sarà raggiunto pre-deferimento del calciatore, per ratificarlo servirà l’ok del presidente federale Gravina e della Procura generale dello Sport.

Per Tonali sabato con il Newcastle è stata poco più di una comparsata a risultato ampiamente acquisito, eppure significativa per ribadire la vicinanza del suo club nel momento più difficile: inizialmente lasciato in panchina, Sandro Tonali ha giocato l’ultimo quarto della partita largamente vinta dal Newcastle sul Crystal Palace, accolto dai suoi tifosi con una standing ovation. Per la precisione il centrocampista italiano è entrato al 21’ del secondo tempo, subentrando a Bruno Guimaraes, uno dei protagonisti del poker dei Magpies alla squadra di Roy Hodgson. Una prestazione ingiudicabile, considerato che a quel punto i suoi compagni avevano ipotecato ampiamente i tre punti. Ma che sicuramente ha trasmesso a Tonali fiducia e affetto.

