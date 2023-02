Anche Stellone si aggrappa al solito 3-5-2 

Prime prove generali per affrontare il Cagliari: ieri il nuovo allenatore Roberto Stellone ha provato un probabile undici anti-rossoblù in un confronto amichevole contro la formazione Primavera.

Si entra sempre più nel vivo della preparazione dopo la doppia seduta di due giorni fa che ha permesso al mister di poter approfondire la conoscenza con i suoi nuovi giocatori. Dapprima attraverso un colloquio generale col gruppo, poi parlando singolarmente con ogni giocatore. Scrupoloso e maniaco dei dettagli, Stellone ogni giorno prima della seduta di allenamento analizza insieme ai suoi le immagini video della sua squadra e degli avversari. Lo ha fatto nei giorni scorsi, lo farà anche questa mattina alle 10.

Nel Benevento non saranno disponibili Glik, infortunato, e i due squalificati Schiattarella e Viviani. Stellone dovrà riformulare le scelte soprattutto a centrocampo. Si valuta inoltre se Letizia possa essere arruolabile. Il giocatore di sicuro non ha i 90 minuti nelle gambe e dovrebbe partire dalla panchina. Il modulo di riferimento sarà ancora il 3-5-2, anche perché la squadra che è stata di Cannavaro era stata costruita proprio per questo sistema di gioco. Dall'amichevole di ieri diversi spunti: nel ruolo di play sono stati valutati prima Kubica poi Acampora. Oltre a Glik erano assenti anche Ciano e El Kaouakibi. Per domani mattina è fissata la conferenza di presentazione della gara con i rossoblù.

