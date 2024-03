Anche senza Joel accanto, Ethan Coen è un maestro 

Quello dei fratelli Coen - lo sappiamo - è un marchio di fabbrica subito riconoscibile. Come dimostrano i premi vinti nel corso delle kermesse più prestigiose, dal Festival di Cannes con “Barton Fink - È successo ad Hollywood” agli Oscar con “Fargo” e “Non è un paese per vecchi”, il geniale duo ha consolidato negli anni uno stile inconfondibile, capace di miscelare il dramma alla farsa con imprevedibili intrecci di trama, personaggi fuori dall’ordinario e momenti divenuti talmente iconici da rimanere ancora ben impressi nell’immaginario comune. E dopo la separazione avvenuta nel 2021, l’ultimo “Drive Away Dolls” segna l’inaspettato ritorno di Ethan Coen col primo film interamente diretto senza l’ausilio del fratello maggiore. Una novità che smentisce il ritiro dalle scene dello storico cineasta e si avvale del solito condensato di provocatoria sfrontatezza che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti titoli, celando dietro di esso un messaggio chiaro e con ben poche riserve.

La storia

Tra le vie di Filadelfia, sul finire del 1999, Jamie tradisce la sua compagna dandosi al sesso libero e Marian sogna di imbattersi in una nuova relazione. Dietro suggerimento di quest’ultima, le due amiche partono alla volta di Tallahassee per andare a trovare una vecchia zia e schiarirsi le idee sui precedenti intoppi amorosi. Per comodità si sceglie di noleggiare un’auto con opzione “drive away”, che prevede di riconsegnare il mezzo con sola andata ad un altro cliente. Ma dentro il cofano non sanno che si nasconde una valigetta con un carico oscuro e pericoloso, che è costato la pelle ad un sicario della malavita per via di un mancato scambio. A seguito di ciò, le ragazze finiranno, tra una tappa e l’altra, sotto il mirino di due pericolosi scagnozzi; ma a sostenerle durante la fuga sarà la scoperta di un’attrazione reciproca, che fino a poco tempo prima non avrebbero creduto possibile. Anche senza Joel al suo fianco, Ethan realizza una perfetta sintesi delle qualità espressive che han reso speciale la loro fratellanza: la sceneggiatura, dal passo frenetico e sempre imprevedibile, innesca situazioni al limite del grottesco e rapisce col suo misto di stupore, incredulità ed irresistibile effetto comico. Immancabilmente, la caratterizzazione dei personaggi si arricchisce di connotazioni estetiche e psicologiche equiparabili a quelle dei più originali protagonisti visti nei romanzi o nelle storie a fumetti: lo si può notare, ad esempio, nell’improbabile banda di criminali fortemente ispirata ai profili conosciuti in “Fargo”, o in tutto il ricco pantheon di comparse che rievoca sensazioni vissute ne “Il grande Lebowsky”. Spunti da quest’ultimo si percepiscono anche nell’atmosfera lisergica e psichedelica che permea tutte le riprese: in questo senso, oltre agli esilaranti scambi di battute, la regia contorna le sequenze di soluzioni visive che - pur nella loro audacia - mantengono sempre il centro della narrazione. Ed anche in questa sua esuberanza, il film muove tra le righe una sottile ma lampante critica sociale, esibendo le contraddizioni di una fase storica che aderisce infelicemente alle problematiche della nostra epoca. Il solo di Ethan Coen, insomma, fa tutto quello che un devoto fan si aspetterebbe, dimostrando che l’inconfondibile personalità dei tempi andati non è finita persa nei capolavori del passato.

