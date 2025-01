Anche Sant’Elena è basilica giubilare: messe e processione 

Anche la chiesa di Sant’Elena è stata scelta come basilica giubilare alla pari con altre chiese della diocesi. Domenica prossima ci sarà una grande cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giubilare.

«Noi non apriremo nessuna porta perché l’apertura dell’anno giubilare è già stata fatta a livello diocesano, a Cagliari, nelle scorse settimane», spiega il parroco don Alfredo Fadda, «ma daremo ufficialmente l’inizio all’attività giubilare».

Il programma

Si comincia alle 18 con la messa. Poi ci sarà l’aspersione dell’acqua battesimale e la predica con un predicatore apposito. «Faremo anche la professione di fede battesimale» prosegue don Fadda, «mentre prima della messa ci sarà una piccola processione. Prima di concludere la celebrazione inoltre faremo l’ostensione di una immagine sacra che sarà la Madonna del Pellegrino, una copia del famoso dipinto di Caravaggio. E il quadro resterà esposto in chiesa per tutto l’anno , con davanti una lampada che arde, per dare modo ai fedeli di raccogliersi in preghiera.

La reliquia

Non solo: il 15 gennaio la basilica, scelta insieme ad altre chiese di Cagliari e dell’hinterland, accoglierà la reliquia di San Salvatore da Horta con una messa dedicata e la possibilità per i fedeli di vederla da vicino.

