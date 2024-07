«Anche qui le famiglie aspettano gli assegni necessari per le cure»  

Anche a Monserrato si registrano ritardi nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 162 per persone con disabilità gravi, fondamentali per pagare l’assistenza e le cure. Diverse persone lamentano il ritardo nel pagamento di maggio, che sarebbe dovuto arrivare a giugno.

«Questi contributi ci servono come il pane», dice Antonio Delogu, la cui madre è disabile al 100%, «mi danno una mano a pagare la badante che viene quando non ci sono. Non so come fare senza. Ci sono persone anziane con disabilità gravi che non possono aspettare così tanto per una cifra che, seppur piccola, permette loro di poter andare avanti». Lo stesso problema ce l'ha Piergiorgio Contini, costretto in carrozzina per un problema motorio per il quale gli è stata riconosciuta l’invalidità: «Sono in attesa del contributo del mese di maggio», spiega, «negli ultimi mesi i pagamenti erano puntuali, invece adesso ci sono nuovamente ritardi. Sono soldi che utilizzo per pagare la persona che mi aiuta nelle faccende quotidiane e se non la pago non mi eroga il servizio con immaginabili disagi».

Gli uffici comunali delle politiche sociali, tramite il funzionario Antonello Madau, riconoscono i ritardi e assicurano che i pagamenti stanno per arrivare: «C'è stato un problema informatico che ha allungato i tempi, purtroppo succede ma abbiamo risolto e i mandati di pagamento sono stati fatti; entro massimo tre giorni i beneficiari riceveranno l'accredito. Fermo restando che non c'è obbligo giuridico per il rispetto delle scadenze, il Comune si impegna a rispettarle per venire incontro ai cittadini».

