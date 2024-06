Anche Quartu scende in piazza: «No al Tyrrhenian link» 

«Non consentiremo che il Tyrrhenian link distrugga il nostro territorio». Il comitato contrario al progetto imposto da Terna torna in piazza, stavolta a Quartu, dove ieri sera si sono dati appuntamento i contrari al cavidotto che collegherà la Sardegna alla Sicilia. «Abbiamo chiesto una riunione aperta al pubblico in Municipio, ma non abbiamo ricevuto risposta», dice Maria Paola Murgia, portavoce dei no Tyrrhenian link in città. «Questa assemblea pubblica serve a informare i cittadini che sinora non sono stati coinvolti, perché - a fronte di 26 pagine di espropri e una serie di vincoli di servitù - non c’è stata nessuna consultazione popolare».

Una battaglia partita dal basso, quella del comitato no Tyrrhenian link, prima a Selargius - dove sono previste due stazioni elettriche - e da alcuni mesi anche a Quartu, punto d’approdo del contestato cavidotto. Lotta spiegata ieri davanti a un centinaio di persone in piazza XXV Aprile. Fra i presenti Francesca Olla, consigliera comunale di Selargius, che ha ripercorso la storia del comitato, sino all’esposto presentato in Procura dall’avvocata Giulia Lai, al ricorso al Capo dello Stato e alla richiesta di sospensiva «per cercare di fermare questo scempio che rischia di devastare in maniera irreversibile il nostro territorio». Presentate anche alcune osservazioni al Pul quartese. In prima linea c’è sempre Rita Corda, del comitato selargino. «Vogliamo risposte dal Municipio e un confronto con il sindaco Milia». Chiamata in causa - nei vari interventi - anche la presidente della Regione Alessandra Todde: «Decida da che parte sta».