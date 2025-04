Anche Obert in gruppo, Nicola sorride 

Per lo scontro salvezza fra Empoli e Cagliari, Davide Nicola potrebbe avere tutta la squadra a disposizione. Ieri mattina, per la prima volta dall'infortunio, Adam Obert si è allenato parzialmente in gruppo: fra oggi e domani si capirà se potrà essere convocato. E le possibilità che parta col gruppo aumentano, visti i progressi degli ultimi giorni. Obert si era fermato 15 giorni fa in Slovacchia-Slovenia di Nations League: entrato all'11' per Vavro, a sua volta infortunato, era poi uscito all'intervallo e non aveva giocato il match di ritorno. Al rientro a Cagliari, gli esami avevano evidenziato una distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra. Un problema fisico ora in via di guarigione.

I rientri

Oggi allenamento mattutino, dove si capirà se Obert potrà da subito svolgere l'intera seduta con il gruppo. Chi invece si è sempre allenato coi compagni è Florinel Coman, che era rientrato in extremis per una convocazione col Monza ma ancora non in grado di giocare. Per lui, la settimana in più di lavoro ha permesso di ritrovare la forma dopo l'infortunio col Genoa alla prima da titolare. Ieri, al Crai Sport di Assemini, per il Cagliari esercizi di tecnica, fase atletica e tattica.

