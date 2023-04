Anche Nuoro va ai playoff 

A una giornata dal termine della stagione regolare di A2 femminile, la matematica regala un’altra gioia alla pallamano sarda, la partecipazione della Città del Redentore ai playoff per la promozione in A1. Dopo la Raimond, che lotterà per lo scudetto, e la Verdeazzurro, che giocherà per un posto in A Silver, anche le nuoresi saliranno sulla giostra playoff dopo una fase a gironi che le ha viste primeggiare nel gruppo A e cedere la vetta solo all’attrezzata Leonessa Brescia. Grazie al 34-18 siglato nel derby sardo contro la Lions Sassari ultima in classifica, la squadra di coach Mattia Mancini ha blindato il 2º posto e staccato il pass. Vittoria anche per la Raimond, sempre 5ª dopo aver battuto il Leno 30-22. ( v.ch. )

