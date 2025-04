«Anche noi volevamo tornare a casa» 

Non accetta in nessuna maniera la santificazione sui social e sulla stampa di Graziano Mesina: «A questo punto non rimane che farlo santo subito. Dico però chi è causa del suo male, pianga se stesso». Luca Locci, sequestrato quando era bambino, non accetta che si definiscano eroi coloro che hanno affossato, con le loro azioni, l’intera economia sarda. Graziano Mesina non viene neanche nominato nei suo ragionamenti, ma attacca l’Anonima sequestri, cancro della Sardegna.

«Chi è morto pace all’anima sua. Dico però dello sconquasso che è stato creato in quei terribili anni al mondo imprenditoriale e alla Sardegna. A parte i danni causati alle famiglie dei rapiti, ci sono soprattutto quelli causati all’economia sarda. Tanti imprenditori sono dovuti scappare e tanti altri non sono venuti, proprio per paura di finire nelle mani dell’Anonima sequestri».

Luca Locci, 54 anni, rapito quando ne aveva poco più di sette dall’Anonima sequestri, nel pomeriggio del 24 giugno 1978, era stato prelevato davanti alla sua abitazione, al centro di Macomer, mentre giocava.

Lo tennero prigioniero per ben 93 giorni, trattato come se fosse una bestia. Una piccola bestia. «Non si parla dei danni che questa gente ha provocato alle persone che sono state rapite e hanno subito una dura prigionia, ma si compiangono i responsabili di quelle brutte storie, così come sta accadendo questi giorni. Ma, non credete che tutti gli ex sequestrati, per tutto il periodo della loro prigionia, non abbiano chiesto ogni santo giorno di poter tornare nel proprio paese, nella propria abitazione fra i propri cari? Qualcuno però ha deciso per loro, che non era fattibile. Chiedevano una detenzione più umana e rispettosa, ma anche questo non è stato possibile. Qualcuno purtroppo non ha fatto rientro a casa neanche da morto. Lo dico per quei personaggi pseudo pubblici ai quali probabilmente sta sfuggendo un po’ di mano la cosa. Poi, di fronte alla morte, Totò già nel 1963 con il suo libro, “A livella”, in merito fece una disamina ineccepibile».

Locci non vuole parlare di se stesso (ha scritto un libro che racconta in modo dettagliato quei drammatici 93 giorni con le conseguenze per la sua famiglia e l’attività imprenditoriale del padre), ma di chi avuto la sventura di essere sequestrato e finire prigioniero in condizioni disumane e dei danni che i rapitori hanno causato all’economia sarda.

