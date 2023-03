Anche neopatentati alla guida ubriachi: denunce e sanzioni  

Una notte di verifiche e gli agenti della Polizia Locale hanno ritirato tre patenti, denunciando e sanzionando i conducenti di auto sorpresi alla guida ubriachi. In un caso le verifiche sono scattate dopo un incidente, in altri due si è trattato di giovani neopatentati.

Le pattuglie della Municipale sono intervenute nella notte tra sabato e ieri sull’asse mediano per un incidente. Un’auto è finita contro il guardrail dopo aver sbandato, a causa dell’alta velocità. È poi emerso che il conducente aveva bevuto, come confermato dall’alcoltest. La vettura è stata sottoposta a fermo, la patente dell’uomo ritirata ed è scattata la denuncia per il quarantenne cagliaritano.

Gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre effettuato dei posti di blocco nelle vicinanze dei locali notturni maggiormente frequentati. Durante le verifiche, due ragazzi neopatentati sono risultati positivi agli accertamenti svolti con l’etilometro. In un caso è scattata una sanzione amministrativa. In un altro invece, essendo il tasso alcolico nettamente superiore al limite di legge, c’è stata la denuncia penale. Le patenti dei due ragazzi sono state ritirate e scatterà la sospensione. I controlli proseguiranno, soprattutto il fine settimana, e riguarderanno le zone della città frequentate dai giovani. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA