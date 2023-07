Anche nel Gp del Belgio il favorito è Verstappen 

Spa-Francorchamp. Il leader del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen (110 punti di vantaggio sul compagno Sergio Perez) arriva in Belgio come logico favorito. Nell'ultimo GP prima della pausa estiva, l'olandese punta all'ottava vittoria consecutiva, che porterebbe a 12 il totale della Red Bull. Sulla pista di Spa-Francorchamps è attesa la McLaren, in grande difficoltà a inizio stagione, ma che ha ritrovato competitività e con lei la Mercedes. E la Ferrari? «Speriamo di essere competitivi. Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto», ha detto Charles Leclerc.

RIPRODUZIONE RISERVATA