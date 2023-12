Anche nel cimitero allestito un albero di Natale 

L’aria di festa avvolge anche il cimitero di Selargius. Grazie al piccolo albero di Natale addobbato all’ingresso, allestito da chi ogni giorno fa tappa fissa nel camposanto di via Roma per fare visita ai parenti che non ci sono più. Mamme che piangono la scomparsa di figli morti troppo presto, e diverse vedove che quotidianamente portano un fiore nella tomba dei mariti scomparsi. Le prime decorazioni sono comparse alcuni giorni fa - palline, illuminazioni, nastri e fiocchi colorati - poi l’allestimento è continuato. «Ora è strapieno di addobbi», racconta soddisfatta Ilenia Salis, una delle operatrici della cooperativa che gestisce il cimitero comunale, «hanno persino messo dei pacchetti regalo sotto l’albero, e una ragazza ha portato anche una stella di Natale». Un’atmosfera natalizia che in questo periodo servirà ad alleviare il dolore di chi vive il dramma di un lutto, recente o meno che sia. «Un’iniziativa bella e toccante», aggiunge l’operatrice del cimitero. «Qualche vedova che ha portato delle decorazioni mi ha raccontato che non faceva l’albero di Natale in casa da quando sono venuti a mancare i rispettivi mariti. Ed è proprio per loro che lo stanno facendo, con la volontà di ricreare l’atmosfera di festa per i parenti che si trovano in cimitero».

